Douglas Costa contro i tifosi | il messaggio volgare sui social

Il ritorno diin Brasile non sta andando come ci si poteva aspettare. Dopo più di dieci anni di assenza, l'attaccante - il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus - è tornato a vestire la ...non ci sta e risponde alle critiche. Il calciatore brasiliano ex Juventus e ora in forza al Gremio si è sfogato attraverso i suoi canali social dopo essere stato bersagliato in seguito ...Dopo la vittoria del Gremio contro il Sao Paolo, l'attaccante brasiliano è stato travolto dalle critiche da parte dei suoi stessi fan: lui non ci sta e risponde così ...L'attaccante brasiliano non ci sta e sbotta sui social dopo le critiche ricevute per l'ammonizione che gli costerà la squalifica con il Corinthians.