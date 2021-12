Doppia bandiera gialla non rispettata: Hamilton rischia la penalità in Arabia (Di sabato 4 dicembre 2021) Colpo di scena a Gedda: Lewis Hamilton è sotto investigazione per mancato rispetto di una Doppia bandiera gialla nel corso delle terze libere del GP d'Arabia. Dagli stewards — L'inglese della Mercedes ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Colpo di scena a Gedda: Lewisè sotto investigazione per mancato rispetto di unanel corso delle terze libere del GP d'. Dagli stewards — L'inglese della Mercedes ...

Advertising

FrederickSeb : RT @PieroLadisa: Se realmente Lewis Hamilton non avesse rispettato la doppia bandiera gialla, allora la penalità sarebbe sacrosanta. Quella… - PieroLadisa : Se realmente Lewis Hamilton non avesse rispettato la doppia bandiera gialla, allora la penalità sarebbe sacrosanta.… - luca_reds : @Psi0_ Due? Doppia bandiera gialle e…? - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Arabia Saudita 2021: Hamilton convocato per non aver rispettato una doppia bandiera gialla in FP3 ? di Alessandro Secc… - francesca_gaito : #LewisHamilton convocato dai commissari per una presunta violazione del regime di doppia bandiera gialla nelle FP3 #SaudiArabianGP -