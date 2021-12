Dopo tre suicidi in un mese nel carcere di Pavia assenti direttore, sostituta e vertici della penitenziaria (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - A pochi giorni dal terzo suicidio nel giro di un mese, non c'è nessuno nel carcere di Pavia: né la direttrice in carica che però è in congedo, né chi ne fa le veci e nemmeno il Comandante della Polizia penitenziaria e la sua vice. E' quanto risulta da un ordine di servizio letto dall'AGI e diffuso dall'associazione Antigone che per il 3 dicembre aveva ottenuto l'autorizzazione a una visita nella casa circondariale Torre del gallo. “Non conosco le ragioni di queste assenze – commenta Valeria Verdolini, rappresentante lombarda di Antigone – ma certamente è un episodio sintomatico della situazione di disagio. In casi come questo è presumibile che, se assenti tutte e quattro le figure apicali, la gestione passi agli ispettori. Riproveremo comunque a tornare”. Tre ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - A pochi giorni dal terzoo nel giro di un, non c'è nessuno neldi: né la direttrice in carica che però è in congedo, né chi ne fa le veci e nemmeno il ComandantePolizia penitenziaria e la sua vice. E' quanto risulta da un ordine di servizio letto dall'AGI e diffuso dall'associazione Antigone che per il 3 dicembre aveva ottenuto l'autorizzazione a una visita nella casa circondariale Torre del gallo. “Non conosco le ragioni di queste assenze – commenta Valeria Verdolini, rappresentante lombarda di Antigone – ma certamente è un episodio sintomaticosituazione di disagio. In casi come questo è presumibile che, setutte e quattro le figure apicali, la gestione passi agli ispettori. Riproveremo comunque a tornare”. Tre ...

