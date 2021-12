«Dopo la terza dose, la quarta e la quinta: un vaccino ogni sei mesi per battere il Coronavirus» (Di sabato 4 dicembre 2021) Robert Redfield è un virologo e fino a pochi mesi fa era a capo dei Centers for Disease Control degli Stati Uniti. Oggi è consulente anti Covid-19 per il governatore del Maryland e in un’intervista a Repubblica traccia i dettagli del prossimo futuro con il Coronavirus: «Per battere un virus occorre affidarsi anche all’istinto, essere creativi, giocare d’anticipo. Fauci preferisce ricevere più statistiche e informazioni. Ma qui non possiamo perdere tempo. Bisogna incoraggiare il terzo vaccino. Mi piacerebbe lo avessero detto in modo più chiaro». Per Redfield «occorre allargare i parametri di conoscenza attorno al virus. I vaccini servono moltissimo, ma nel tempo perdono efficacia. La guerra contro un virus continuerà a lungo. Dopo Omicron avremo un’altra variante, più agile. In Delta, la proteina dello ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Robert Redfield è un virologo e fino a pochifa era a capo dei Centers for Disease Control degli Stati Uniti. Oggi è consulente anti Covid-19 per il governatore del Maryland e in un’intervista a Repubblica traccia i dettagli del prossimo futuro con il: «Perun virus occorre affidarsi anche all’istinto, essere creativi, giocare d’anticipo. Fauci preferisce ricevere più statistiche e informazioni. Ma qui non possiamo perdere tempo. Bisogna incoraggiare il terzo. Mi piacerebbe lo avessero detto in modo più chiaro». Per Redfield «occorre allargare i parametri di conoscenza attorno al virus. I vaccini servono moltissimo, ma nel tempo perdono efficacia. La guerra contro un virus continuerà a lungo.Omicron avremo un’altra variante, più agile. In Delta, la proteina dello ...

