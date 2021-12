Dopo la Merkel c’è il Cav. La spettacolare centralità di Berlusconi (Di sabato 4 dicembre 2021) Se il tema lo si prende ragionando sul futuro della Germania, i dubbi naturalmente non ci sono: il successore di Angela Merkel si chiama Olaf Scholz, che ancora prima di diventare cancelliere tedesco ha fatto di tutto, anche i manifesti elettorali, per presentarsi di fronte agli elettori come l’erede di Merkel. Se il tema lo si prende ragionando sul futuro dell’Europa, anche qui i dubbi non sono molti: il successore di Angela Merkel, in attesa delle prossime elezioni, si chiama Emmanuel Macron, e la firma del Trattato del Quirinale non ha fatto altro che confermare la centralità della Francia in Europa, che al momento è l’unico paese ad avere nel suo arco due trattati di cooperazione rafforzata, uno con l’Italia e uno con la Germania. Se il tema lo si prende però da un angolo diverso, dall’angolo delle destre, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Se il tema lo si prende ragionando sul futuro della Germania, i dubbi naturalmente non ci sono: il successore di Angelasi chiama Olaf Scholz, che ancora prima di diventare cancelliere tedesco ha fatto di tutto, anche i manifesti elettorali, per presentarsi di fronte agli elettori come l’erede di. Se il tema lo si prende ragionando sul futuro dell’Europa, anche qui i dubbi non sono molti: il successore di Angela, in attesa delle prossime elezioni, si chiama Emmanuel Macron, e la firma del Trattato del Quirinale non ha fatto altro che confermare ladella Francia in Europa, che al momento è l’unico paese ad avere nel suo arco due trattati di cooperazione rafforzata, uno con l’Italia e uno con la Germania. Se il tema lo si prende però da un angolo diverso, dall’angolo delle destre, ...

