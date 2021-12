Donnarumma | Juventus? Il portiere non ha mai avuto dubbi

(Di sabato 4 dicembre 2021) Prima di andare al PSG,è stato accostato alla; ilha spiegato la scelta di andare in Francia.(Getty Images)è stato grande protagonista della scorsa estate sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda il campo, l’estremo difensore azzurro ha vinto l’europeo con l’Italia. Il classe 1999 ha giocato un torneo di altissimo livello, parando tre rigori tra la semifinale e la finale. Dal punto di vista del mercato, invece, ilha visto terminare la sua avventura in rossonero. Il Milan è stata la squadra che ha dato ala possibilità di esordire in Serie A; il club che gli ha dato fiducia e che lo ha fatto crescere nel corso di otto lunghi anni (considerando anche le giovanili). L’estremo difensore avrebbe ...

A infastidire il tecnico argentino è stata l'ennesima domanda sul dualismo Keylor Navas -© LaPresseGià negli scorsi giorni l'ex Tottenham aveva replicato così a Mino Raiola: '...Le ultime di calciomercatoaprono alla possibilità di uno sbarco a Torino di due se non addirittura tre giocatori del top club europeoLaè attesa protagonista del prossimo quanto imminente calciomercato di gennaio. Non solo un bomber, con il difficilissimo Vlahovic prescelto per rinforzare il reparto avanzato, nei piani dei ...Prima di andare al PSG, Donnarumma è stato accostato alla Juventus; il portiere ha spiegato la scelta di andare in Francia.Nel corso di un’intervista a France Football, Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan ora al PSG, ha parlato del suo addio al club rossonero. Le dichiarazioni del portiere a lungo seguito anche ...