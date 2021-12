Donnarumma | “Conflitto con Navas? Siamo amici | le cose che si raccontano non sono vere”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Intervistato da France Football, il portiere del PSG Gianluigiha chiarito il suo rapporto con Keylor: “, tutto va bene tra noi. Keylor ed iouniti, come tutto lo spogliatoio. Non c’è il minimodue ragazzi tranquilli e rispettosi. Succede che le persone parlino e inizino a immaginare situazioni strane, ma non corrispondono alla realtà”. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PSGPSG- Prosegue: ' Con Keylor Navas ho un ottimo rapporto, non c'è il minimo. Succede che le persone parlino indiscriminatamente, inizino a immaginare situazioni ...L'autore riflette su due casi di calciatori entrati incol club in vista della scadenza del contratto. Il caso di Gianluigiè già passato in giudicato, poiché la scorsa estate il ...Gianluigi Donnarumma ha parlato del rapporto con Keylor Navas, suo concorrente per la titolarità della porta del Paris Saint Germain ...Dopo aver vinto il Premio Yashin, l'ex portiere del Milan Donnarumma ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Ibrahimovic.