DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | Lewis Hamilton trema! Attesa per il verdetto dei commissari

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO TV8 QUALIFICHE F1 IN CHIARO 17.22 La pista ha una metratura di 6.174 metri, intervallati da 27 pieghe. In realtà sono solo 5 o 6 i punti chiave di questa speciale pista che è contraddistinta da una serie di curve cieche uniche nel loro genere. 17.20 Tutti i protagonisti hanno apprezzato in coro questa pista che è ufficialmente il percorso non permanente più rapido dell’intero Mondiale. Le medie sul giro oltrepassano i 250 km/h, un aspetto che possiamo ritrovare solo in quel di Monza o nel mitico impianto di Spa-Francorchamps. 17.16esce dal colloquio con isportivi. Attendiamo il! 17.15 Tutto è pronto nel frattempo per le prime qualifiche della storia in quel di, pista inedita che abbiamo imparato a ...