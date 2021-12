De Luca ritorna a fare lo “sceriffo” e riprende chi non porta la mascherina (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis La sua partecipazione non era stata annunciata, eppure in tanti si aspettavano di vedere Vincenzo?De Luca a Salerno nel giorno dell’accensione delle Luci d’Artista. E così è stato. Ore 16,20 il Governatore arriva a piazza portanova, si ferma vicino all’Albero in attesa che si accendono le Luci sul Corso Vittorio Emanuele. Un’attesa che lo porta ad osservare tutto quello che accade intorno a lui. E così che una ragazza che non indossa la mascherina, finisce nel suo mirino.?Il Governatore non ci pensa due volte a riprenderla e a farle indossare la mascherina. Scena questa che si ripertà mezz’ora dopo, sempre in piazza portanova.?Stavolta nel mirino del Governatore finiscono i Vigili Urbani.?De Luca nota passare un gruppo di persone ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis La sua partecipazione non era stata annunciata, eppure in tanti si aspettavano di vedere Vincenzo?Dea Salerno nel giorno dell’accensione delle Luci d’Artista. E così è stato. Ore 16,20 il Governatore arriva a piazzanova, si ferma vicino all’Albero in attesa che si accendono le Luci sul Corso Vittorio Emanuele. Un’attesa che load osservare tutto quello che accade intorno a lui. E così che una ragazza che non indossa la, finisce nel suo mirino.?Il Governatore non ci pensa due volte arla e a farle indossare la. Scena questa che si ripertà mezz’ora dopo, sempre in piazzanova.?Stavolta nel mirino del Governatore finiscono i Vigili Urbani.?Denota passare un gruppo di persone ...

