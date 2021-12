Davide Giri ucciso a New York, lo studente della Columbia University accoltellato all’addome (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il 30enne Davide Giri è stato ucciso nella serata di ieri con una coltellata all’addome ad Harlem, New York. L’aggressore è il 25enne Vincent Pinkney appartenente alla gang Everybody Killas (Evk). Il ragazzo è stato arrestato poco dopo le 23 a Central Park. Davide Giri, studente italiano di 30 anni, è stato ucciso ieri sera ad Harlem, New York. Lo studente italiano era originario di Alba e iscritto alla Columbia University dal 2016. Ad ucciderlo il 25enne Vincent Pinkney, arrestato poco dopo l’omicidio nei pressi di Central Park. Come si legge sul New York Times, Giri è stato accoltellato all’addome ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il 30enneè statonella serata di ieri con una coltellataad Harlem, New. L’aggressore è il 25enne Vincent Pinkney appartenente alla gang Everybody Killas (Evk). Il ragazzo è stato arrestato poco dopo le 23 a Central Park.italiano di 30 anni, è statoieri sera ad Harlem, New. Loitaliano era originario di Alba e iscritto alladal 2016. Ad ucciderlo il 25enne Vincent Pinkney, arrestato poco dopo l’omicidio nei pressi di Central Park. Come si legge sul NewTimes,è stato...

