Davide Giri, la fidanzata dello studente italiano ucciso a New York: "Avevamo piani per un futuro insieme" (Di sabato 4 dicembre 2021) Ore di lutto per Davide Giri, lo studente italiano della Columbia University ucciso tra le strade di New York. A rompere debolmente il silenzio è stata la fidanza Ana Gonzalez, che ha rilasciato poche dichiarazioni circa l'omicidio per il quale è stato arrestato un uomo con numerosi precedenti penali simili. La fidanzata di Davide Giri: "Avevamo una lunga storia" Si chiama Ana Gonzalez, è di origini colombiane e da giovedì notte sta affrontando l'insensato lutto per la morte del suo ragazzo. Ana è la fidanzata di Davide Giri, 30enne originario di Alba e ricercatore presso la prestigiosa Columbia University ucciso a coltellate mentre si trovava ...

