D' Annunzio | ora l' ultimo legionario riposa accanto al Vate

Gardone Riviera (Brescia), 4 dic. - (Adnkronos) - Dopo oltre 80 anni è stato esaudito il desiderio di Gabriele d'Annunzio, che nel monumento funebre nel parco del suo Vittoriale a Gardone Riviera (Brescia) aveva fatto apporre dieci arche destinate ad accogliere altrettanti compagni da lui scelti per esserne accompagnato nella morte, come lo era stato in vita. Ora anche l'ultimo legionario dannunziano riposa nel luogo che gli ha assegnato il Vate: nel mausoleo sul colle più alto del parco del Vittoriale questa mattina hanno trovato accoglienza i resti mortali di Antonio Gottardo, sergente maggiore nel secondo reggimento granatieri caduto a Fiume il 26 dicembre 1920, all'età di 24 anni, nel momento più critico del 'Natale di Sangue', per un colpo sparato dall'Andrea Doria contro il Palazzo di Governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Annunzio ora Il silenzio della parola Ma chi ha mai avuto l'eloquenza del silenzio? Un grande, quale Gabriele D'Annunzio, il quale reduce ... C'è sempre un'ora nella quale anime che si sono votate a raccogliere e diffondere la parola ...

Il legionario Antonio riposerà al Vittoriale, dopo 101 anni si compie la volontà del Vate Non torna propriamente a casa, ma ora potrà riposare nel luogo che gli ha assegnato la storia. Antonio Gottardo, nato il 16 agosto ... Gabriele D'Annunzio. Il Vate, sul colle più alto del complesso di ...

UNA APP AL POSTO DI UN TUTOR UMANO, PER 70 STUDENTI DELLA D’ANNUNZIO L’UNIVERSITÀ DIVENTA IMPOSSIBILE “Senza tutor, senza i servizi sono costretta al ritiro. Senza la presa appunti, senza tutor e senza accompagnamento alle lezioni sarà per me impossibile completare il percorso universitario". E' la vo ...

