Da Zanicchi a Lauro, svelati i 22 big in gara a Sanremo (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue Big che prenderanno parte al prossimo Festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sono: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Sanremo Giovanì che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Amadeus, direttore artistico del Festival di2022, ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue Big che prenderanno parte al prossimo Festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sono: Achille, Michele Bravi, Iva, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Giovanì che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

