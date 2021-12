Da Peng Shaui a Margaux Pinot: le denunce inascoltate delle sportive (Di sabato 4 dicembre 2021) La judoka francese ha postato la foto del suo volto, colpito dall'allenatore-compagno che è libero per la polizia francese. La tennista cinese ha denunciato una violenza subita da un ex dirigente del partito comunista. Da allora non è più uscita dalla Cina. Sono stati sospesi i tornei internazionali in territorio cinese finché non ci saranno conferme sulle sue reali condizioni Leggi su vanityfair (Di sabato 4 dicembre 2021) La judoka francese ha postato la foto del suo volto, colpito dall'allenatore-compagno che è libero per la polizia francese. La tennista cinese ha denunciato una violenza subita da un ex dirigente del partito comunista. Da allora non è più uscita dalla Cina. Sono stati sospesi i tornei internazionali in territorio cinese finché non ci saranno conferme sulle sue reali condizioni

