Da clandestina a star dei social | l’influencer tunisina già a piede libero per girare l’Italia

(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 nov – Neldi Draghi e della Lamorgese, succede che, se non hai il vaccino e il green pass, puoi fare poco o nulla. Al tempo stesso, però, unapuò andarsene in giro per il Paese strafottendosene di tutto e di tutti. Stiamo parlando di Sabee al Saidi,assurta agli onori delle cronache per aver affrontato la traversata del Mediterraneo su un barcone, in direzione Lampedusa, con iPhone e profilo TikTok d’ordinanza. Ovviamente, la 18enne è stata subito accolta dall’accogliente Italia dell’immigrazionista Draghi. Uno schiaffo alGià al tempo, Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, aveva chiesto alla Lamorgese lumi sulla situazione del: «Ho chiesto al Ministro dell’Interno che ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi ricordate l'influencer tunisina che postava dei video con musica e tanti sorrisi dal barcone diretto in Italia?… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: Scappano dalla guerra e dalla fame (cit.) - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Scappano dalla guerra e dalla fame (cit.) - IlPrimatoN : Scappano dalla guerra e dalla fame (cit.) - EzioGiaenzo419 : RT @matteosalvinimi: Vi ricordate l'influencer tunisina che postava dei video con musica e tanti sorrisi dal barcone diretto in Italia? Or… -

Ultime Notizie dalla rete : clandestina star

Il Primato Nazionale

Roma, 4 nov " Nell'Italia di Draghi e della Lamorgese, succede che, se non hai il vaccino e il green pass, puoi fare poco o nulla. Al tempo stesso, però, unapuò andarsene in giro per il Paese strafottendosene di tutto e di tutti. Stiamo parlando di Sabee al Saidi , l'influencer tunisina assurta agli onori delle cronache per aver affrontato la ......tunisina che postava dei video con musica e tanti sorrisi dal barcone diretto in Italia? Ora parla di 'voler diventare unadei social', ecco a voi le preoccupazioni di unache ...Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche la somma in contanti di 21mila euro. A casa della madre e del fratello 38enne di G.L. - anche lui già not ...Blitz dei vigili urbani nei locali di un’associazione culturale di via Irpinia: in 22 dormivano stipati su giacigli e letti a castello. Pagavano in nero un affitto mensile. La struttura è stata seques ...