Crozza, il monologo dedicato allo spot del Parmigiano: "In un paese di sinistra sarebbe entrato Landini con una roncola" (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta lo spot del Parmigiano Reggiano, in questi giorni al centro delle polemiche per un personaggio, Renatino, che dice di lavorare "365 giorni all'anno": "Quello non è uno spot è un'ammissione di reato e se ci fosse ancora la sinistra a metà spot entrava Landini con una roncola e trasformava quella simpatica reclame in una tragedia shakesperiana. Tra Bersani che spara metafore assurde e Renatino che è felice di lavorare 365 giorni all'anno poi non stupiamoci se si sta parlando seriamente di Berlusconi al Quirinale…."

