Crotone-SPAL | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

(Di sabato 4 dicembre 2021)è la sfida che vedremo questo pomeriggio allo “Scida” dalle 14.00, in occasione della 16a giornata del campionato diB 21-22. Match molto equilibrato, tra due compagini distanti in classifica 9 punti, ma comunque impegnate a cercare punti per garantirsi la salvezza. Ecco cosa c’è da sapere sulla partita. Statistiche e curiosità diIlarriva alla gara di questo pomeriggio, dopo un pessimo tris sconfitte, fatte registrare contro il Perugia (2-0), il LR Vicenza (1-0) e martedì scorso con la Ternana (gol-partita firmato da Falletti). La squadra allenata da Marino, naviga al momento in 18a posizione con soli 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi, 9 sconfitte). Sette di questi, inoltre, sono maturati dalle precedenti 8 gare interne, chiuse con 1 ...

Advertising

GazzettinoL : Serie B 16a Giornata 1-0 Perugia-LR Vicenza Benevento-Pordenone Sabato h.14 Cosenza-Cremonese Crotone-Spal… - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB Oggi cinque partite Convocati e undici schierati nel turno infrasettimanale /2 Alle 14.00… - TUTTOB1 : RdC: 'Spal da trasferta: a Crotone per ritrovarsi' - news_ravenna : LA PARTITA STORICA – CROTONE-SPAL – 25/02/2018 - news_forlicesen : LA PARTITA STORICA – CROTONE-SPAL – 25/02/2018 -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone SPAL

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilaffronta lanella 16a giornata di Serie B. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming ? Il calcio d'inizio è in programma alle ore 14.00 di sabato 4 dicembre e la partita sarà ...... SERIE A 15.00 Milan - Salernitana 18.00 Roma - Inter 20.45 Napoli - Atalanta SERIE B 14.00 Benevento - Pordenone Cosenza - CremoneseFrosinone - Ternana 16.15 Lecce - Reggina LEGA PRO ...Crotone-SPAL è la sfida che vedremo questo pomeriggio allo “Scida” dalle 14.00, in occasione della 16a giornata del campionato di Serie B 21-22. Match molto equilibrato, tra due compagini distanti in ...La partita Crotone - SPAL di sabato 4 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16a giornata di Serie B ...