Critica gastronomica | food influencer e il confronto della professionalità

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quand’è che il cibo, l’andare fuori a cena e la socialità legata intorno ad una tavola apparecchiata, sono diventati oggetto di analisi, studio e talvolta neo-da partecomunità? Quando è successo che nel mondogastronomia, alla figura del critico gastronomico si sono aggiunte quelle di bloggers es più o meno legati al cibo? È difficile stabilire una data esatta ma quello che sappiamo è che questa sovrapposizione di ruoli c’è e per alcuni sta diventando sempre più scomoda. Proprio in questi giorni abbiamo assistito alla proclamazione delle nuove stelleguida più importante al mondo: la Michelin. Negli ultimi due mesi, in Italia, il settore ha vissuto un inteso periodo di premiazioni e stroncature grazie all’uscita delle più note guide del mangiar bene: Espresso e ...