Cristiano Ronaldo infortunato, il motivo dello stop ha del clamoroso! (Di sabato 4 dicembre 2021) Hanno del clamoroso le ultime dichiarazioni che arrivano dall'Inghilterra in chiave Cristiano Ronaldo. Secondo il Sun CR7 rischia infatti di saltare l'esordio di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Il motivo? Un infortunio al ginocchio rimediato a causa della sua stessa esultanza. Secondo quanto riportato dal giornale inglese, il portoghese si sarebbe fatto male dopo aver segnato il rigore decisivo nella vittoria per 3-2 contro l'Arsenal. Cristiano Ronaldo infortunio Ronaldo ha infatti festeggiato con il suo solito "Siuuu" atterrando male dopo il suo salto. L'ex Juve è stato poi sostituito all'88'. Un grande problema per Rangnick, che inizia la sua esperienza in UK partendo subito con un'assenza pesantissima.

