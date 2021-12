Covid: variante Omicron in Veneto, 6 milioni di italiani senza vaccino (Di sabato 4 dicembre 2021) Se è vero che la variante Omicron non desta al momento un allarme eccessivo in Italia, fra i casi di Covid si registrano nuove infezioni dovute a questa mutazione del Sars-CoV-2. Dal Veneto arriva la notizia che quello di un 40enne vicentino costituirebbe il primo caso in una delle regioni a maggior crescita di contagi. L’uomo, che è vaccinato, era rientrato da poco da un viaggio in Sudafrica. Anche la moglie e uno dei figli sono risultati positivi al Covid. Covid, vaccini in ripresa Da lunedì 6 dicembre, intanto, il Super Green Pass ridurrà gli spazi di vita sociale per i non vaccinati. E tornano le code agli hub: negli ultimi 7 giorni i sanitari hanno somministrato 2,7 milioni di vaccini, di cui 232mila prime dosi, un numero che non si verificava da due mesi. I ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 dicembre 2021) Se è vero che lanon desta al momento un allarme eccessivo in Italia, fra i casi disi registrano nuove infezioni dovute a questa mutazione del Sars-CoV-2. Dalarriva la notizia che quello di un 40enne vicentino costituirebbe il primo caso in una delle regioni a maggior crescita di contagi. L’uomo, che è vaccinato, era rientrato da poco da un viaggio in Sudafrica. Anche la moglie e uno dei figli sono risultati positivi al, vaccini in ripresa Da lunedì 6 dicembre, intanto, il Super Green Pass ridurrà gli spazi di vita sociale per i non vaccinati. E tornano le code agli hub: negli ultimi 7 giorni i sanitari hanno somministrato 2,7di vaccini, di cui 232mila prime dosi, un numero che non si verificava da due mesi. I ...

