Covid, vaccino Novavax: cosa sappiamo del Nuvaxovid (Di sabato 4 dicembre 2021) "Il nuovo vaccino di Novavax potrebbe essere autorizzato nel giro di alcune settimane. Abbiamo approvato i vaccini a tempo record, e in meno di un anno abbiamo consegnato un miliardo di dosi ai nostri ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 dicembre 2021) "Il nuovodipotrebbe essere autorizzato nel giro di alcune settimane. Abbiamo approvato i vaccini a tempo record, e in meno di un anno abbiamo consegnato un miliardo di dosi ai nostri ...

Advertising

FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - lorologiaio : @super_caz @AlbertoBagnai Verissimo, conosco persone che hanno avuto il covid non volevano fare il vaccino e per un… - LPivanti : @checco_sanna @DubbiAbbi @sbonaccini @ladyonorato Ad un signore arrivato al PS e poi morto d'infarto, hanno poi fat… -