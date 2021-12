Covid, vaccino Novavax: cosa sappiamo del Nuvaxovid - VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) «Il nuovo vaccino di Novavax potrebbe essere autorizzato nel giro di alcune settimane. Abbiamo approvato i vaccini a tempo record, e in meno di un anno abbiamo consegnato un miliardo di dosi ai nostri... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 dicembre 2021) «Il nuovodipotrebbe essere autorizzato nel giro di alcune settimane. Abbiamo approvato i vaccini a tempo record, e in meno di un anno abbiamo consegnato un miliardo di dosi ai nostri...

Advertising

FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - MariMario1 : RT @LucioMalan: Covid, Locatelli (Css): '#Quartadose del vaccino possibilità concreta' CHI HA “SOLO” 3 DOSI STA PER DIVENTARE UN SORCIO NOV… - MariMario1 : RT @gallina_di: Vaccino Covid, over 60 e senza nemmeno una dose: ecco chi sono i malati gravi in ospedale ?? CHI ve LO HA DETTO? BASSETTO? ?… -