Covid Roma, da oggi obbligo mascherina nelle vie dello shopping (Di sabato 4 dicembre 2021) Mascherine obbligatorie all’aperto a Roma dalle 10 di oggi, sabato 4 dicembre, nei luoghi affollati e, soprattutto, nelle principali vie dello shopping capitolino. Al via infatti l’ordinanza firmata in settimana dal sindaco Roberto Gualtieri che introduce la restrizione fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre: esclusi da tale obbligo solo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. Ma in quali zone o vie sarà necessario il dispositivo di protezione dal contagio? Le zone dove scatta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto sono state individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo. In particolare si va dal cosiddetto Tridente nel centro storico (via del Corso, via ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Mascherine obbligatorie all’aperto adalle 10 di, sabato 4 dicembre, nei luoghi affollati e, soprattutto,principali viecapitolino. Al via infatti l’ordinanza firmata in settimana dal sindaco Roberto Gualtieri che introduce la restrizione fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre: esclusi da talesolo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. Ma in quali zone o vie sarà necessario il dispositivo di protezione dal contagio? Le zone dove scatta l’di indossare laall’aperto sono state individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo. In particolare si va dal cosiddetto Tridente nel centro storico (via del Corso, via ...

