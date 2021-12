Covid, Palù (Aifa): "Entro metà 2022 vaccini sotto i 5 anni" Iss: "Il 51% dei casi a scuola riguarda fascia 6 - 11 anni" (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo il report dell'Istituto superiore di Sanità, nell'ultima settimana il 27% dei casi è stato diagnosticato nella popolazione di età scolare. Il 51% di questi casi è stato rilevato nella fascia 6 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo il report dell'Istituto superiore di Sanità, nell'ultima settimana il 27% deiè stato diagnosticato nella popolazione di età scolare. Il 51% di questiè stato rilevato nella6 ...

