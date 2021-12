Covid oggi Toscana, 677 contagi: bollettino 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 677 su 35.186 test di cui 10.496 tamponi molecolari e 24.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,92% (6,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.453.050. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 677 ida coronavirus in, 42021, secondo numeri e dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 677 su 35.186 test di cui 10.496 tamponi molecolari e 24.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,92% (6,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.453.050. L'articolo proviene da Italia Sera.

