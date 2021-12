Covid oggi Sardegna, 199 contagi: bollettino 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 199 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi dati sui contagi si riferiscono a 3.399 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.021 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 72 (uno in meno di ieri). Sono 2.917 i casi di isolamento domiciliare (+122 rispetto a ieri). Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 199 ida coronavirus in, 42021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi dati suisi riferiscono a 3.399 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.021 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 72 (uno in meno di ieri). Sono 2.917 i casi di isolamento domiciliare (+122 rispetto a ieri). Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

