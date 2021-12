Covid oggi Lombardia, 2.900 contagi e 19 morti: dati 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 2.900 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 4 dicembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19 morti per un totale di 34.452 vittime da inizio pandemia. Crescono le terapie intensive occupate, in tutto 121, 7 in più da ieri, e i ricoverati, 19 in più in un giorno, per un totale di 1.045 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 2.900 i nuovida Coronavirussabato 4in, secondo i-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19per un totale di 34.452 vittime da inizio pandemia. Crescono le terapie intensive occupate, in tutto 121, 7 in più da ieri, e i ricoverati, 19 in più in un giorno, per un totale di 1.045 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

