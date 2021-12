Covid oggi Lazio, 1.832 contagi e 7 morti. A Roma quasi 1000 casi (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 1.832 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. A Roma, segnalati 946 casi. “oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 i decessi, 712 i ricoverati (-15), 91 i pazienti nelle terapie intensive (+3) e 809 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Dei sette decessi registrati oggi, sei non erano vaccinati”, dice l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 1.832 ida coronavirus nel, 4 dicembre 2021, secondo i numeridel bollettino della regione. Registrati altri 7. A, segnalati 946. “nelsu 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovipositivi (+339), sono 7 i decessi, 712 i ricoverati (-15), 91 i pazienti nelle terapie intensive (+3) e 809 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. Icittà sono a quota 946. Dei sette decessi registrati, sei non erano vaccinati”, dice l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione, ...

