Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 4 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, con un primo caso oggi in Alto Adige e ieri in Veneto. Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid della regione anticipato ...

