Covid oggi Italia, 16.632 contagi e 75 morti: bollettino 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 16.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 4 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 636.592 tamponi con un tasso positività al 2,6%. I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 5.428, 43 in più in 24 ore. Le terapie intensive occupate sono 732 con 59 nuovi ingressi da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone. Da inizio pandemia ci sono stati 134.152 morti. CALABRIA – Sono 456 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 16.632 i nuovida Coronavirus in, sabato 42021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 636.592 tamponi con un tasso positività al 2,6%. I ricoverati nei reparti ordinarisono 5.428, 43 in più in 24 ore. Le terapie intensive occupate sono 732 con 59 nuovi ingressi da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone. Da inizio pandemia ci sono stati 134.152. CALABRIA – Sono 456 i nuovida coronavirus2021 in Calabria, secondo dati e numeri ...

