Covid oggi Francia, oltre 51mila casi in un giorno (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 51.624 i nuovi casi di Covid, registrati in Francia nel giro di 24 ore. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione e, come annunciato oggi dal ministro della Sanità Olivier Veran, 10 milioni di cittadini hanno ricevuto una dose booster del vaccino, mentre le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 52.083.228. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 51.624 i nuovidi, registrati innel giro di 24 ore. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione e, come annunciatodal ministro della Sanità Olivier Veran, 10 milioni di cittadini hanno ricevuto una dose booster del vaccino, mentre le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 52.083.228. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - LucaViaggio : RT @boni_castellane: Voglio dire, un demente sconosciuto oggi su un giornale che non so quale sia dice che 'la gente è psicopatica perché p… - spiritodelbosco : Ancora immagini di OGGI dal #Lussemburgo. #NoGreenPass #dittatura #greenpass #Covid -