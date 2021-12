Covid, nuovo picco di contagi in Francia: sono oltre 51 mila. Proseguono le proteste contro il pass sanitario e l’obbligo vaccinale (Di sabato 4 dicembre 2021) Superato il muro dei 50 mila casi giornalieri di Coronavirus in Francia. Oggi, 4 dicembre, l’aumento dei casi tracciato è di +51.624 in 24 ore. I decessi registrati sono stati 113. I dati fanno alzare a 41 mila la media di contagi settimanali: una differenza di 13 mila unità rispetto alla scorsa settimana, quando la media calcolata era stata di 28 mila. Ieri, 3 dicembre, i casi registrati erano stati 49.858. Negli ospedali i ricoveri salgono di 694 unità, inclusi i 119 ricoverati in gravi condizioni. Ieri i pazienti negli ospedali erano in tutto 1.153. Già due settimane fa il portavoce del governo francese Gabriel Attal aveva parlato di un «aumento a un ritmo allarmante», e di una quarta ondata che procede alla «velocità della luce». In uno scenario in progressivo ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Superato il muro dei 50casi giornalieri di Coronavirus in. Oggi, 4 dicembre, l’aumento dei casi tracciato è di +51.624 in 24 ore. I decessi registratistati 113. I dati fanno alzare a 41la media disettimanali: una differenza di 13unità rispetto alla scorsa settimana, quando la media calcolata era stata di 28. Ieri, 3 dicembre, i casi registrati erano stati 49.858. Negli ospedali i ricoveri salgono di 694 unità, inclusi i 119 ricoverati in gravi condizioni. Ieri i pazienti negli ospedali erano in tutto 1.153. Già due settimane fa il portavoce del governo francese Gabriel Attal aveva parlato di un «aumento a un ritmo allarmante», e di una quarta ondata che procede alla «velocità della luce». In uno scenario in progressivo ...

Advertising

OttoemezzoTW : #ottoemezzo #Covid e #Quirinale, sale la febbre. Con @szampa56 del @pdnetwork, @AndreaScanzi del @fattoquotidiano,… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Ceca è positivo al Covid e nomina il primo ministro rinchiuso in una scatola di vetr… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi in Veneto con 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Speranza: 'Sono giorni non semplici, sia… - amitylovebot_ : Pre covid // during // now dovrei prenotare il parrucco e farmi di nuovo pink - AttaMriaca : Un nuovo test fai da te per scoprire se hai il #covid... Nutella #SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test -