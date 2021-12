Covid, news. Fda autorizza all'uso di emergenza monoclonali Eli Lilly per under 12. LIVE (Di sabato 4 dicembre 2021) L'azienda ha reso noto l'espansione dell'utilizzo del bamlanivimab ed etesevimab. Da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. L'Alto Adige diventa giallo. Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Oltre 17mila ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati, ieri quasi 1,2 milioni Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) L'azienda ha reso noto l'espansione dell'utilizzo del bamlanivimab ed etesevimab. Da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. L'Alto Adige diventa giallo. Volano le vaccinazioni anti-in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Oltre 17mila ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati, ieri quasi 1,2 milioni

