Covid, news. Da lunedì scatta Super Green Pass. In Calabria obbligo mascherine all'aperto (Di domenica 5 dicembre 2021) Certificato verde rafforzato in vigore dal 6 dicembre. Sul territorio calabrese mascherine obbligatorie per over 12. A comunicarlo il presidente Occhiuto: "Necessario arginare i contagi". Palù a Sky TG24: "Entro Pasqua verosimile vaccino per la fascia 0-5 anni". Iss: i non vaccinati rischiano la morte nove volte di più rispetto ai vaccinati entro 5 mesi. In Italia si registrano 16.632 casi e 75 morti, con tasso di positività al 2,6%. In aumento le terapie intensive (+24, 732) e i ricoveri ordinari (+43, 5.428) Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) Certificato verde rafforzato in vigore dal 6 dicembre. Sul territorio calabreseobbligatorie per over 12. A comunicarlo il presidente Occhiuto: "Necessario arginare i contagi". Palù a Sky TG24: "Entro Pasqua verosimile vaccino per la fascia 0-5 anni". Iss: i non vaccinati rischiano la morte nove volte di più rispetto ai vaccinati entro 5 mesi. In Italia si registrano 16.632 casi e 75 morti, con tasso di positività al 2,6%. In aumento le terapie intensive (+24, 732) e i ricoveri ordinari (+43, 5.428)

Advertising

ilfoglio_it : Massimo Cacciari viene spesso invitato in tv per esprimere opinioni alternative su Covid e vaccini, ma a essere alt… - repubblica : Covid, Mentana: “Sulla salute non ammetto il Bar Sport. Via i No Vax dai miei tg” [di Concetto Vecchio] - eziomauro : Covid, Mentana: “Sulla salute non ammetto il Bar Sport. Via i No Vax dai miei tg” - nucciogatto : RT @tempoweb: #supergreenpass: il premio ai vaccinati è un errore, lo dicono i dati. #Ricolfi gela tutti a #InOnda #covid #sileri #vaccino… - PatrizioPatern1 : RT @LucioMalan: Oplà! Con il pretesto della #variantesudafricana il capo di Moderna parla di ‘booster doppio’ cioè #quartadose. Chi avrà “s… -