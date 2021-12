Covid, le ultime news. In Calabria obbligo di mascherine all'aperto da lunedì (Di domenica 5 dicembre 2021) La misura vale per tutti gli over 12 sul territorio regionale. A comunicarlo il presidente Occhiuto: "Necessario tentare di arginare i contagi". Palù a Sky TG24: "Entro Pasqua verosimile vaccino per la fascia 0-5 anni". Da lunedì entra in vigore il Super Green Pass. Iss: i non vaccinati rischiano la morte nove volte di più rispetto ai vaccinati entro 5 mesi. In Italia si registrano 16.632 casi e 75 morti, con tasso di positività al 2,6%. In aumento le terapie intensive (+24, 732) e i ricoveri ordinari (+43, 5.428) Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) La misura vale per tutti gli over 12 sul territorio regionale. A comunicarlo il presidente Occhiuto: "Necessario tentare di arginare i contagi". Palù a Sky TG24: "Entro Pasqua verosimile vaccino per la fascia 0-5 anni". Daentra in vigore il Super Green Pass. Iss: i non vaccinati rischiano la morte nove volte di più rispetto ai vaccinati entro 5 mesi. In Italia si registrano 16.632 casi e 75 morti, con tasso di positività al 2,6%. In aumento le terapie intensive (+24, 732) e i ricoveri ordinari (+43, 5.428)

