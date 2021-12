Covid Lazio | bollettino 4 dicembre | 1 832 casi +339 | a Roma sono 946 Oggi 7 morti | erano tutti non vaccinati

Advertising

AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 47.671 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.832 NUOVI CASI POSITIVI (+339), SONO 7 I… - Anto_BP_Rizzo : RT @MediasetTgcom24: Covid, nel Lazio 1.832 nuovi casi: 7 morti, di cui 6 non vaccinati #covid - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 47.671 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.832 NUOVI CASI POSITIVI (+339), SONO 7 I… - _anamorfosi_ : @deborapaola74 saremo un bel gruppo, intanto felice perché il covid aveva bloccato anche questi progetti ovviamente… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, nel Lazio 1.832 nuovi casi: 7 morti, di cui 6 non vaccinati #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Oggi nelsu 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 I decessi ( = ), 712 I ricoverati ( - 15), 91 le ...Ad oggi sono 5.428 i pazientiricoveri con sintomi in area medica e altri 732 vengono ... Oltre mille casi anche nel(1.832), in Emilia Romagna (1.610), Campania (1.216) e Piemonte (1.110). ...Calano i nuovi casi di Covid in Italia, restano stabili i morti. L’ultimo bollettino sull’epidemia, che da giorni evidenzia una curva contagi in risalita (qui i numeri del 3 dicembre), registra anche ...Sono 549 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 25.952 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 836. Il tasso di positivita’ scende, oggi e’ al 2,1% , ieri era al ...