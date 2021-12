Covid, in Usa approvato l’uso in emergenza dei monoclonali per gli under 12. L’azienda Lilly: “Trattati anche neonati” (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) ha ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. “Questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione” fa sapere L’azienda Eli Lilly. È il primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e neonati, riferisce L’azienda stessa. “Nessun soggetto pediatrico è morto o ha richiesto l’ospedalizzazione a causa di Covid-19. Con la decisione della Fda di consentire l’uso di bamlanivimab con etesevimab nei bambini e nei neonati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) ha ampliato l’autorizzazione aldiper gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. “Questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del-19 e per la profilassi post-esposizione” fa sapereEli. È il primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e, riferiscestessa. “Nessun soggetto pediatrico è morto o ha richiesto l’ospedalizzazione a causa di-19. Con la decisione della Fda di consentiredi bamlanivimab con etesevimab nei bambini e nei, ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - Agenzia_Ansa : Covid, in 10 stati Usa stop all'obbligo del vaccino per gli operatori della sanità #ANSA - fattoquotidiano : Covid, in Usa approvato l’uso in emergenza dei monoclonali per gli under 12. L’azienda Lilly: “Trattati anche neona… - MariMario1 : RT @pinegaps: Leggo un titolo ' LEADER NO VAX VENETO SI CONVERTE DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE PER COVID: VACCINATEVI TUTTI'. Ora... Rendia… -