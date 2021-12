Covid, in Francia oltre 51mila nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di sabato 4 dicembre 2021) La Francia ha registrato 51.624 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. I dati fanno alzare a 41mila la media di contagi settimanali, dai 30mila precedenti. La scorsa settimana la media era di 28mila. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Laha registrato 51.624di24 ore. I dati fanno alzare a 41mila la media di contagi settimanali, dai 30mila precedenti. La scorsa settimana la media era di 28mila.

