Covid, il vaccino Johnson & Johnson in un'unica dose. Ema e Aifa raccomandano l'uso preferenziale agli ultra sessantenni (Di sabato 4 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di Aifa, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di, si legge in un comto firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - GPoggialini : @Alessan42745900 @ladyonorato PS: la legge non riguarda l'uso del suo corpo e anche se fosse sarebbe diffusa al cor… - Andrea_D74 : Perché nei paesi dove non c'è il vaccino (tipicamente il cd terzo mondo) non fanno neanche i tamponi e, quindi, il… -