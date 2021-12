Covid, il bollettino di oggi 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 4 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 16.632 contagi, 75 morti, 8.988 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 636.592 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 2,6% (-0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +24, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +43 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Mediaset ha scelto la nuova ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 16.632 contagi, 75 morti, 8.988 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 636.592 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 2,6% (-0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +24, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +43 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Mediaset ha scelto la nuova ...

