Covid, il 16 dicembre partono le vaccinazioni per i bimbi da 5 a 11 anni (Di sabato 4 dicembre 2021) Parte il 16 dicembre con una giornata dedicata solo alla campagna di vaccinazione contro il Covid per i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni. Lo annuncia la Regione Campania che stamattina ha svolto una riunione con il governatore Vincenzo De Luca e i rappresentanti sanitari per organizzare l'avvio della campagna. Nel corso della riunione, informa la Regione, alla quale hanno partecipato anche l'Unita' di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, e' stato definito – prima di ulteriori approfondimenti di merito gia' programmati – il piano generale per l'avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di eta' tra i 5 e gli 11 anni che in Campania sono 388.000 secondo i dati Istat. Il 16 dicembre – giorno successivo all'arrivo annunciato dei vaccini ...

