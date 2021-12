Covid, a Napoli da lunedì controlli Green Pass il periodo delle festività natalizie (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che ha previsto, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, controlli mirati in tutta la città per il Super Green Pass e il Green Pass. Nel pomeriggio di ieri si è Leggi su 2anews (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di, Claudio Palomba, che ha previsto, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022,mirati in tutta la città per il Supere il. Nel pomeriggio di ieri si è

annatrieste : Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento a… - Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - frontiere_zero : Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, focolaio di contagi, lamentano la mancanza di celle di isolamento e inizia… - MaralbAzsc : Covid, a Napoli è fuga dalle chiese: «La pandemia come un colpo di grazia» -