Covid: a Bergamo 242 nuovi positivi, 4.533 in Lombardia, 147 i morti (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 147 i morti per Covid registrati oggi in Lombardia. Secondo il bollettino della Regione di sabato 4 dicembre, in Lombardia si registrano 4.533 nuovi casi di coronavirus a fronte di 42.276 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un rapporto nuovi positivi/tamponi pari al 10,7%. A Bergamo le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono 242. Ancora in calo i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva, con 822 ricoveri in totale, 14 in meno di ieri, sia negli altri reparti (6.792, meno 233). I guariti/dimessi sono 6.015. I dati di oggi nuovi positivi 4.533 tamponi effettuati 42.276 ricoveri in terapina intensiva 822 (-14) ricoveri nei reparti 6.792 (-233) decessi 147 I casi per provincia Milano ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 147 iperregistrati oggi in. Secondo il bollettino della Regione di sabato 4 dicembre, insi registrano 4.533casi di coronavirus a fronte di 42.276 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un rapporto/tamponi pari al 10,7%. Ale persone contagiate nelle ultime 24 ore sono 242. Ancora in calo i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva, con 822 ricoveri in totale, 14 in meno di ieri, sia negli altri reparti (6.792, meno 233). I guariti/dimessi sono 6.015. I dati di oggi4.533 tamponi effettuati 42.276 ricoveri in terapina intensiva 822 (-14) ricoveri nei reparti 6.792 (-233) decessi 147 I casi per provincia Milano ...

