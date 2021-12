Covid 19 Firenze: il testo dell’ordinanza del sindaco con le limitazioni previste fino al 31 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Le violazioni di quanto disposto dall''ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Le violazioni di quanto disposto dall''ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 L'articolo proviene daPost.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la scelta di un farmacista di Firenze: 'Niente più tamponi ai No vax' #mattinocinque - FirenzePost : Covid 19 Firenze: il testo dell’ordinanza del sindaco con le limitazioni previste fino al 31 dicembre - corrierefirenze : Giani: «Il 17 arriva Figliuolo per il via alla vaccinazione dei bimbi» #COVID19 - infoitsport : La delusione di Rocco: non voleva lasciare Firenze. Scongiurata l’ipotesi Covid-19 - toscanamedianew : In Toscana altre 3 vittime e 709 positivi al Covid -