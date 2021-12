Covid | 16 632 nuovi casi e 75 decessi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.632 idi Coronavirus in Italia (ieri 17.030) a fronte di 588.445 tamponi effettuati su un totale di 121.173.417 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 75 i(ieri 74), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 134.152. Con quelli di oggi diventano 5.094.072 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 223.718 (+7.564), 210.061 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.385 di cui 708 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.736.202 con un incremento di 8.988 unità24 ore.La regione con il ...

I nuovi casi di coronavirus registrati in italia nelle ultime 24 ore sono 16., in leggero calo rispetto ai 17.030 di ieri. I decessi sono 75, ieri ne erano stati registrati ...positive al- 19 (...Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 16.nuovi casi tra i 636.592 tamponi processati, di cui 457.272 test antigenici rapidi. L'incidenza ... Ad oggi sono 5.428 i pazientiricoveri con ...Coronavirus, oggi 16mila 632 nuovi casi e 75 morti. Ministero della Salute - Il tasso di positività è al 2,6% - Aumentano di 24 unità le terapie intensive ...