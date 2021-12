Cottarelli | “Avanti con Draghi premier | squadra vincente non si cambia”

(Di domenica 5 dicembre 2021) MILANO – “Fitch migliora il rating dell’Italia dopo quasi 20 anni. Il 2022 è un anno fondamentale per le riforme (giustizia, fisco, pubblica amministrazione). Andiamoconpresidente del consiglio.non si”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Su Formiche Carlodice che "le banche centrali e i governi stanno portandomisure troppo espansive". Insomma contro la linea di Super Mario si chiede un ritorno alle posizioni di ...Qualcuno dovrebbe dirglielo, a Christine Lagarde , che così non si può andare. Perché di politiche espansive si può anche morire se la cura è troppo forte e prolungata. Carlo, economista con un passato da commissario alla spending review, oggi a capo dell'...Intervista all'economista a capo dell'Osservatorio per i conti pubblici ed ex commissario alla spending review. Questa inflazione preoccupa ma c'era da aspettarsela dopo mesi di domanda forsennata for ...Essendo stati tra i primi a dubitare delle magnifiche sorti progressive della riforma (?) fiscale, non possiamo che condividere i recenti rilievi di Carlo Cottarelli. “Passi graduali, non c’è una rivo ...