Cosenza-Cremonese, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 4 dicembre 2021) Cosenza-Cremonese, gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie B, si gioca oggi al “San Vito-Marulla” a partire dalle 14.00.Alla formazione calabrese urgono punti per allontanarsi dalla zona playout, ma la Cremonese, impegnata ad assicurarsi un posto nei playoff, non è in vena di fare regali. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità di Cosenza-Cremonese Il Cosenza arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo un filotto di risultati che ha portato in dote ai rossoblù un solo punto. La squadra di Zaffaroni, infatti, dopo la vittoria ottenuta in casa contro la Ternana (3-1), ha fatto seguire due sconfitte (Lecce, Reggina), poi un pareggio (Parma) e di nuovo due sconfitte (SPAL, Monza). Contro i brianzoli, nel dettaglio, vincenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021), gara valida per la 16a giornata del campionato diB, si gioca oggi al “San Vito-Marulla” a partire dalle 14.00.Alla formazione calabrese urgono punti per allontanarsi dalla zona playout, ma la, impegnata ad assicurarsi un posto nei playoff, non è in vena di fare regali. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diIlarriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo un filotto di risultati che ha portato in dote ai rossoblù un solo punto. La squadra di Zaffaroni, infatti, dopo la vittoria ottenuta in casa contro la Ternana (3-1), ha fatto seguire due sconfitte (Lecce, Reggina), poi un pareggio (Parma) e di nuovo due sconfitte (SPAL, Monza). Contro i brianzoli, nel dettaglio, vincenti ...

Advertising

GazzettinoL : Serie B 16a Giornata 1-0 Perugia-LR Vicenza Benevento-Pordenone Sabato h.14 Cosenza-Cremonese Crotone-Spal… - TUTTOB1 : La Provincia: 'Cremo in guardia: contro il Cosenza meglio la sostanza' - Footedia_ : ? Prono Foot : Nuova Cosenza ?? Cremonese ?? Pronostic : BTTS : NON ?? Détails : - LaCnews24 : Rossoblù senza Situm alle prese con un problema muscolare. L’allenatore dei Lupi non pensa al cambio modulo ed insi… - Deepnightpress : Pronostico Cosenza vs Cremonese | Italy Serie B 04-12-21 - #CosenzaCremonese #COSCRE #SerieB #soccer #bettingtips… -