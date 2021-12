Cosa fare nel weekend in Toscana: tanto Natale, tra mercatini e villaggi delle Feste (Di sabato 4 dicembre 2021) Firenze, 4 dicembre 2021 - Fervono i preparativi per il Natale 2021 . E sono in piena attività i mercatini e i villaggi di Natale, con anche le case di Babbo Natale, dove andare a trovare colui che ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 dicembre 2021) Firenze, 4 dicembre 2021 - Fervono i preparativi per il2021 . E sono in piena attività ie idi, con anche le case di Babbo, dove andare a trovare colui che ...

Advertising

Pontifex_it : Noi, come i due ciechi del #VangelodiOggi, siamo viandanti spesso immersi nelle oscurità della vita. La prima cosa… - zerocalcare : Da domani a mercoledi ci sta @piulibri21 a Roma, allego screenshot come i vecchi lo so che non se fa ma non ce la… - Maxdero : ?? ALLA FINE È SUCCESSO. LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO, NONOSTANTE I NOSTRI VOTI CONT… - improvviso_bsx : È arrivato il weekend! Consigli su cosa fare? Ah dimenticavo…vi piace la nuova tutina?? ?? - RomeoCentocinqu : RT @ProfiloRis: Pubblicato in GU il DL #greenpass. Ecco cosa si può fare senza alcun tipo di Green Pass (né quello da #tampone né il “Supe… -