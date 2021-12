Coronavirus in Toscana: morti due uomini a Grosseto e Pistoia. E 677 nuovi contagi (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono due i morti per Coronavirus, oggi 4 dicembre 2021, Santa Barbara, in Toscana. Si tratta di due uomini con età media di 91 anni che risiedevano nelle province di Grosseto e Pistoia. E resta sempre alto il numero dei nuovi contagiati: 677 (652 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico) con età media di 40 anni (28% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono due iper, oggi 4 dicembre 2021, Santa Barbara, in. Si tratta di duecon età media di 91 anni che risiedevano nelle province di. E resta sempre alto il numero deiati: 677 (652 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico) con età media di 40 anni (28% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

