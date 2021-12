Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 4 dicembre

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildella(via social)Ildi: 1.216 positivi, 32.948 tamponi, 2 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> Pompei, bus gratis per raggiungere i siti archeologici Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 322 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per ...

Dal 16 dicembre prossimo prenderà il via in Campania la campagna vaccinale anti Covid-19 per le fascia di età 5-11 anni. Lo annuncia il presidente della Regione Vincenzo De Luca. In ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.216 positivi su 32.948 ...